В Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа Москвы планируется реализовать проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки. Он предусматривает возможность переселения жителей пятиэтажного дома, не включенного в действующую программу реновации. Гарантии для участников проекта закреплены постановлением правительства Москвы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

В проект планируется включить участок в 79-м квартале Хохловки по адресу: улица Нижегородская, дом 83Б.

«Благодаря механизму комплексного развития территории жилой застройки у жителей пятиэтажного дома на Нижегородской улице, который не включен в действующую программу реновации, появилась возможность переехать в современное комфортное жилье. Решение об участии в проекте собственники помещений и наниматели по договорам социального найма смогут принять добровольно по итогам голосования. Москвичам предоставят новые равнозначные квартиры в этом же районе. Жилая площадь и количество комнат там будут не меньше, чем в освобождаемых», – цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Он уточнил, что общая площадь новых квартир увеличится за счет более просторных кухонь, прихожих, коридоров и санузлов.

Механизм КРТ жилой застройки позволяет обновлять жилищный фонд и улучшать условия проживания москвичей. Участники таких проектов получают возможность переехать в новые квартиры, оставаясь в пределах своего района. В частности, этот механизм распространяется на дома, которые не вошли в программу реновации.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве на месте бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участков создают городские пространства, интегрированные в существующую застройку. Сейчас на разных стадиях проработки и реализации находится более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров.

Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.