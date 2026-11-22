Утверждена комплексная схема инженерного обеспечения (КСИО) территории, расположенной в Басманном районе на улах Бакунинская и Большая Почтовая. Документ определяет порядок подключения будущих жилых домов, коммерческих помещений и образовательного объекта к городским коммуникациям.

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, схема охватывает участок площадью 6,12 гектара по адресам: ул. Бакунинская, вл. 74–76, и ул. Большая Почтовая, вл. 34–40. Здесь в рамках комплексного развития территории планируется построить около 240,3 тыс. кв. м недвижимости. Почти 211,6 тыс. кв. м займут жилые дома, 10,17 тыс. — нежилые объекты, включая 4,7 тыс. кв. м новой и 5,47 тыс. кв. м сохраняемой застройки. Еще 24 тыс. кв. м отведут под образовательную инфраструктуру.

Для обеспечения объектов необходимыми ресурсами предусмотрено строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения и связи.

«Комплексное развитие территорий предполагает не только строительство современных зданий, в том числе и по программе реновации, но и создание всей необходимой инфраструктуры для комфортной жизни москвичей. Поэтому важно еще на этапе планирования определить, как новые объекты будут обеспечены водой, теплом и электричеством. Утвержденная схема позволяет согласовать решения с ресурсоснабжающими организациями, заранее рассчитать затраты и выстроить последовательность работ», – цитирует Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

По его словам, такой подход позволяет избежать дополнительных сложностей при реализации проектов и обеспечить согласованное развитие городской инфраструктуры.

Для водоснабжения новых и существующих зданий планируется проложить 480 м трубопроводов. Они также будут обеспечивать подачу воды для систем пожаротушения. Еще 1,46 км сетей построят для подключения объектов к централизованному теплоснабжению, что обеспечит подачу отопления и горячей воды.

На территории также предусмотрено строительство 1,2 км бытовой канализации и 1,3 км водосточных сетей. Последние предназначены для сбора и отвода дождевой и талой воды, что позволит снизить риск скопления осадков на улицах и прилегающих участках. Собранную воду направят в существующую водосточную сеть с последующим выпуском в реку Яузу.

Кроме того, проект предусматривает прокладку 3,09 км электрических сетей и 220 м коммуникаций связи. При строительстве улично-дорожной сети также обеспечат сохранность 120 м существующего газопровода среднего давления. Это позволит разместить новые объекты с учетом действующих инженерных коммуникаций и требований безопасности.

Комплексную схему инженерного обеспечения разработали специалисты столичного Департамента градостроительной политики совместно с ресурсоснабжающими организациями и органами исполнительной власти. Документ станет основой для дальнейшего проектирования инженерных сетей и позволит согласовать сроки их строительства с развитием территории.