В новом жилом квартале Филимонковского района завершили обустройство пешеходно-велосипедного маршрута. Трасса замкнулась в кольцо, объединив все ранее построенные отрезки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Кольцевой маршрут органично дополнил спортивную инфраструктуру города-парка «Первый Московский» и связал между собой дворовые территории. Вдоль дорожки обустроили уютные зоны для тихого отдыха с беседками, перголами и малыми архитектурными формами, а также детские и спортивные площадки.

«Велодорожка соединила участки между улицами Никитина, Лаптева и Москвитина. Она стала частью благоустроенной территории рядом с новыми корпусами по улице Лаптева в рамках масштабного жилого проекта. Ее протяженность – более одного километра, а ширина – 2,5 метра. Еще один участок, который станет продолжением велодорожки, откроется вместе с детским садом на 350 мест уже в этом году. Дети смогут комфортно и безопасно добираться до детского сада на велосипедах и самокатах. Оставить средства мобильности можно будет на специально оборудованных парковочных местах», – передает пресс-служба Департамента градостроительной политики слова Владислава Овчинского.

Трасса проходит вдоль жилой застройки и дополняет улично-дорожную сеть микрорайона. Маршрут безопасен и для велосипедистов, и для пешеходов: на покрытие нанесли разметку, а по вечерам здесь включается уличное освещение.

Третью часть веломаршрута планируют открыть весной 2027 года — после сдачи очередного жилого корпуса на улице Никитина. По мере возведения новых кварталов сеть пешеходных и велосипедных дорожек продолжат расширять, чтобы связать жилые дома со школами, детскими садами, спортплощадками и общественными пространствами.

Филимонковский район активно развивается. В действующую программу реновации здесь вошел 41 старый дом. Первая новостройка для переселения уже возведена на улице Никитина, дом 9, корпуса 1 и 2. В новом доме 498 квартир, пять из которых адаптированы для маломобильных граждан.