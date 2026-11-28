Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск считает, что его строгость к сыну в детстве помогла тому стать одним из самых богатых людей в мире, пишет Bild.

Маск-старший упомянул о том, что Илон Маск называл «психологической пыткой» его долгие нотации.

«Результат этой "психологической пытки" заключается в том, что сегодня они миллиардеры, а один из них входит в число богатейших людей в истории», - цитирует издание Эррола Маска.

Сообщается, что Маск-старший считает идеальными свои отношения с детьми. При этом он отметил, что общение с сыновьями не является тесным.

Ранее стало известно, что Илон Маск пообещал ежегодно дарить акции SpaceX всем детям в США.