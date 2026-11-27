Когда Минобороны РФ сообщило о поражении заводов в Киеве и судах «чёрного флота НАТО» под Одессой, по военным объектам на Украине продолжало лететь. В течение дня разнесли вдребезги военные объекты в Николаеве, Хмельницком, Сумах, Павлограде, Днепропетровске, Харькове, Белой Церкви, Ковеле, Житомире. Под вечер «вишенкой на торте» стал удар реактивной «Герани» по нефтяным резервуарам рядом с портом Килия на Дунае. Взрыв и пламя были такой силы, что на румынском берегу собралось уйма народа. Даже смрадный дым от горящих нефтепродуктов, подгоняемый ветром в сторону Румынии, не заставил зрителей уйти. Крутейшее огненное шоу в исполнении российских беспилотников, видимо, того стоило.
Наши жгут: два танка и пять бронемашин потеряло ВСУ
Давно за раз не жгли такого количества техники ВСУ за неделю, как сейчас. Согласно сводок Минобороны РФ потери украинских войск в боевой технике составили 523 единицы. Это очень много. Что особо отметили военные эксперты, так это уничтожение двух танков в зоне ответственности группировки войск «Запад».
Украинское командование уже давно боится отпускать своих «железных монстров» в зону боевых действий, а тут только дало им задание поддержать штурмовые формирования огнём и всё. Как говориться у классиков «не долго музыка играла»: ударами десятков FPV-дронов танки были обнаружены и уничтожены, а с ними «за компанию» сожгли ещё пять бронемашин.
Бои на Херсонщине
На херсонском направлении весь день артиллерия группировки «Днепр» обрабатывала позиции ВСУ крупнокалиберными снарядами, а потом к «ствольникам», так называют артиллеристов, работающих на пушках, присоединились боевые машины РСЗО. Отработали полными пакетами меньше, чем за минуту, а горит на правом берегу Днепра до сих пор. Есть информация от военкоров, что попали по какому-то крупному складу ГСМ. Попыток форсировать реку со стороны ВСУ не наблюдалось, как говорится, холодно и страшно. Последняя такая попытка на этой недели закончилась потоплением лодок и всех боевиков, решивших совершить «лодочную прогулку». При этом на днепровских островах активно работают наши десантники, выискивая и уничтожая диверсантов. Судя по отсутствию информации о пленных, живыми они не попадаются.
Сражения среди руин Орехова
В районе Степногорска Запорожской области российские войска ведут, как сообщают военные, бои местного значения. Это означает, что больших продвижений вперёд не было, но боестолкновения продолжались. Стоит отметить, что сейчас в этой части Запорожской области погода меняется, перепад температур с тепла на холод провоцирует туманы, это позволяет войскам с обоих сторон использовать данный фактор погоды для подвоза боеприпасов и проведения ротации на переднем крае.
В Орехово, как и прежде, идут городские бои. Российские штурмовики наращивают силы и закрепляются на отбитых у врага позициях. Впереди холода и обустройство на «зимних квартирах», как в шутку называют наши парни подвалы среди руин Орехова, первостепенная задача.
По данным сводок Минобороны РФ за минувшую неделю в зоне ответственности группировки «Днепр» в Херсонской и Запорожской областях составили почти две пехотные роты, 100 единиц боевой техники и несколько артиллерийских орудий.