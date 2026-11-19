Сыну американского миллиардера Илона Маска нравится ездить в Китай, который он считает раем игрушек. Об этом Маск рассказал в ходе встречи с руководителем Китайского комитета содействия международной торговле Жэнь Хунбинем, на которой он взял с собой сына.

«Он считает Китай раем игрушек. Все его игрушки сделаны здесь. Поэтому он каждый раз с нетерпением ждет поездки в Китай», - цитирует американского бизнесмена портал «Юйюаньтаньтянь».

По информации СМИ, на встрече Маск заявил, что он – большой поклонник Китая и технологий. Сын бизнесмена сообщил, что любит КНР.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с Маском в Китае.