Состояние Илона Маска за сутки увеличилось на $39,7 млрд (на 4,8%) и достигло $859 млрд, следует из данных «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается в том числе на основе стоимости акций компаний. Предприниматель занимает первую строчку этого рейтинга.

В пятницу на бирже Nasdaq акции SpaceX выросли на 4,83% и составили $133,59 за бумагу, а бумаги Tesla завершили торги ростом на 5,22%, до $400 за акцию.

12 июня Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $1 трлн после начала биржевых торгов акциями основанной им SpaceX. 24 июня его активы снизились до $957 млрд; в тот период он удерживал статус триллионера почти две недели. В октябре состояние Маска также превышало $1 трлн.