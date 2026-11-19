Илон Маск заявил, что не нуждается в превентивном президентском помиловании, поскольку не совершал никаких преступлений.

Ранее Дональд Трамп сообщил о готовности заранее помиловать Маска и других своих сторонников, чтобы защитить их от возможного преследования со стороны демократов в будущем.

«Не думаю, что мне нужно помилование, так как я не совершил никаких преступлений», -заявил миллиардер в интервью The New York Times.

Илон Маск яляется одним из крупнейших доноров предвыборной кампании республиканцев. Его пожертвования превысили 445 миллионов долларов.

До того он также обвинил Владимира Зеленского во лжи в заявлениях, касающихся спутниковых систем Starlink и Starshield.