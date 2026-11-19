Илон Маск в интервью The New York Times заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году фактически был осуществлён при участии США.

По словам Маска, без поддержки Госдепартамента и других американских государственных структур этот переворот не состоялся бы.

Предприниматель охарактеризовал ситуацию как агрессивное действие, целью которого было свержение демократически избранного президента Украины.

«Это агрессивное действие, и без помощи Госдепартамента и других ведомств этого бы не произошло», — отметил предприниматель.

Также Маск заявил, что спутниковая система Starlink не должна становиться участником украинского конфликта или использоваться для проведения наступательных военных операций.