Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что ежегодно каждый ребёнок в США будет получать от него в подарок по одной акции этой организации.

«Я буду ежегодно жертвовать всем детям в Америке по одной акции», — написал миллиардер на своей странице в социальной сети X*.

Ранее бизнесмен заявил, что каждый ребёнок в США получит по две акции SpaceX. По одной ценной бумаге подарит он сам. Ещё по одной акции предоставит компания. По словам предпринимателя, дети смогут получить одну ценную бумагу уже в декабре 2026 года.

Телеканал CNBC уточняет, что Маск владеет примерно 4,8 миллиарда акций SpaceX. При этом в США по состоянию на 1 июля 2025 года проживало 72 миллиона граждан младше 18 лет.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп выразил благодарность Илону Маску за идею подарить акции SpaceX всем детям в стране. Глава Белого дома отметил «невероятную щедрость» миллиардера.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.