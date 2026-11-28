Силы ПВО за сутки уничтожили 1601 беспилотник ВСУ, снаряд HIMARS и пять управляемых авиабомб. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

За ночь над 16 регионами России сбили 1 246 украинских БПЛА самолетного типа.

Беспилотники попытались атаковать Курскую, Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Калужскую, Орловскую, Волгоградскую, Ростовскую, Самарскую, Тульскую и Саратовскую области, Крым, Башкортостан, Краснодарский край и Московский регион.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ атаковал автобус «Мираторга». Пострадали девять человек.

Также сообщалось, что в Самарской области отразили атаку ВСУ на промышленные объекты.