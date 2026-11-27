В ответ на террористическую атаку Санкт-Петербурга и Ленинградской области ВС РФ обрушили на Украину тонны стали. Подробности ударов возмездия приводит Минобороны.

По данным ведомства, в Белой Церкви (Киевская область) был поражен логистический центр, на площадях которого хранились компоненты для изготовления твердого ракетного топлива. В Хмельницкой области атаковано предприятие «Термопласт», выпускающее ударные дроны. В Запорожье прилетело по заводу «Мпка-Украина» — производителю электротехнической продукции для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Не осталась без внимания наших военных энергетическая инфраструктура. В Кривом Роге и Житомире поражены электроподстанции мощностью 330 кВ. Били и по транспорту — четыре локомотива уничтожены в в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области. В Черном море юго-западнее Одессы атаковано судно, перевозившее военные грузы. Зеленскому заткнули рот. Офицер объяснил куда бить, чтобы победить Украину Подробнее

Ситуация на направлениях

На запорожском фронте армия России продолжает наступление от освобожденной ранее Терсянки, пишет телеграм-канал WarGonzo. Идут бои у Барвиновки.

На добропольском направлении идут боестолкновения у Юрьевки, Каменки, на подступах к Новофедоровке, а также в районе Белозерского. Отмечается продвижение наших войск в населенном пункте Весна.

На константиновском направлении ВС РФ атакуют в районе Долгой Балки и Новопавловки. А на волчанском не стихают сражения в районе Приколотного и на подступах к Бугаевке.

Утопили контратаку в крови

В Харьковской области противник попытался контратаковать наши позиции у населенного пункта Долгенькое. По данным телеграм-канала «Северный ветер», в «мясной» штурм бросили группу боевиков 475-го отдельного полка. Всё горит, но вопросы есть. Что стоит за ударами по военным заводам в Киеве Подробнее

«Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. В ходе комплексного огневого поражения уничтожено до шести боевиков ВСУ», — говорится в публикации. Всего за минувшие сутки на харьковском направлении украинская армия потеряла свыше 45 человек.

На страже неба

Минувшей ночью российские силы ПВО уничтожили 318 беспилотников, которыми ВСУ атаковали наши регионы. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, вражеские дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.