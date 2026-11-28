Аэропорт Кельн/Бонн на несколько часов приостанавливал свою деятельность в ночь на субботу. Причиной стала обнаруженная воздушная цель — дрон. Об этом сообщило агентство DPA, сославшись на слова сотрудника воздушной гавани.

По информации представителя аэропорта, неопознанный летательный аппарат заметили в воздушном пространстве над его территорией вечером пятницы — чуть раньше 22.00 по местному времени (0.00 субботы мск). Вслед за этим приостановили прием и отправку рейсов.

Как отмечается в сообщении, из-за дрона работа аэропорта Кельн/Бонн оказалась парализована на 2,5 часа.

По данным агентства, немецкая служба управления воздушным движением разобралась в обстоятельствах произошедшего. Примерно в 0.30 по местному времени (2.30 мск) она объявила, что тревога снята.

Ранее сообщалось, что в аэропорту США два самолета задели друг друга крыльями.