Британским и американским военным не удалось найти беспилотники, которые заметили в районе авиабазы Лейкенхит на востоке Англии, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, «группа из примерно шести беспилотников» приблизилась к авиабазе 13 ноября.

«После того как американские оборонительные системы, развернутые на объекте, отразили их появление, дроны не были обнаружены», — говорится в материале.

Как отмечается, поскольку беспилотников не обнаружили, остается неизвестным, несли ли они какой-либо груз.