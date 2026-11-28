Дрон-камикадзе атаковал служебный автобус в поселке Климово Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

«В поселке Климово украинский дрон-камикадзе атаковал служебный автобус компании „Мираторг“», — написал в Max глава региона.

По данным Егора Ковальчука, девять человек пострадали. Среди них — шесть сотрудников компании и местные жители. Их доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение.

Ранее в Запорожской области зафиксировали атаку БПЛА на машину экстренной медицинской службы.