Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 1 246 беспилотников ВСУ. В Брянской области за сутки сбили 506 украинских дронов. В брянском поселке Климово дрон-камикадзе атаковал автобус компании «Мираторг». Пострадали 9 человек.

Над Калужской областью сбили 120 беспилотников ВСУ

В Калужской области отразили массированную атаку дронов ВСУ. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, вечером в пятницу и ночью в субботу над регионом уничтожили 120 беспилотников.

На окраине Калуги из-за падения обломков БПЛА повреждена кровля и остекление частного дома. Обошлось без жертв и пострадавших.

Дроны уничтожены над пятью муниципальными округами - Боровским, Дзержинским, Жуковским, Малоярославецким и Сухиничским.

Шапша добавил, что на местах падения фрагментов БПЛА работают оперативные группы.

На подлёте к Москве уничтожили 123 беспилотника

В сторону Московского региона с вечера пятницы летели 462 вражеских беспилотника. Такие цифры в своем канале в мессенджере «Макс» назвал мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что дроны сбивали в период с 23:00 27 ноября по 7:00 28 ноября.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве», – рассказал градоначальник.

ВСУ пытались атаковать промышленные объекты в Самарской области

Дроны ВСУ ночью попытались атаковать промышленные объекты в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Он поблагодарил отважных защитников, которые отражали атаку врага.

По оперативным данным, погибших и пострадавших удалось избежать.

Губернатор напомнил о запрете на публикацию в Сети фото и видео с последствиями атак ВСУ.

Над Тульской областью уничтожили 27 БПЛА

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 27 дронов над Тульской областью. Об этом в «Максе» рассказал глава региона Дмитрий Миляев.

«Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 27 украинских беспилотников», – написал тульский губернатор.

Он добавил, что пострадавших, а также повреждений инфраструктуры, предварительно, нет.

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В Ростовской области ночью отразили атаку более 50 украинских БПЛА

Атаке более 50 украинских дронов ночью подверглась Ростовская область. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что вражеские БПЛА сбиты в городе Новошахтинск и семи районах области: Боковском, Обливском, Верхнедонском, Красносулинском, Усть-Донецком, Шолоховском и Чертковском.

Данные о пострадавших и последствиях на земле уточняются.

В Брянской области девять человек пострадали при атаке дрона на автобус

Беспилотник ВСУ ударил по служебному автобусу компании «Мираторг» в Брянской области, пострадали девять человек. Об этом в субботу в своем канале в «Максе» сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Автобус был атакован вражеским дроном в поселке Климово.

«Пострадали девять человек, среди них шесть сотрудников компании и местные жители», – рассказал Ковальчук.

Пострадавших доставили в больницу с осколочными ранениями. Всем им назначено амбулаторное лечение.

Всего за минувшие сутки в Брянской области сбили 506 беспилотников ВСУ.

В Стародубе вражеский дрон нанес удар по предприятию, ранен мужчина. Пострадавшему оказали необходимую медцинскую помощь.

В Белгородской области 14 человек пострадали от атак ВСУ

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 173 раза, пострадали 14 человек, включая подростка. Об этом рассказал губернатор региона Александр Шуваев.

Территория Белгородской области подверглась десяти артиллерийским обстрелам. Четыре раза враг сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

«В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали 14 человек, включая подростка», - написал белгородский губернатор.

Девять раненых госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.