Воздушно-космические силы России получили партию истребителей Су-57 с расширенными возможностями вооружения. Бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber, в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, в чем особенность новых истребителей и почему их боится киевский режим.

Напомним, Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты пятого поколения прошли полный цикл заводских испытаний.

Летчики министерства обороны РФ протестировали машины в различных рабочих режимах, после чего совершили перелет на аэродром базирования.

«Чем они отличаются от предыдущих версий? В первую очередь тем, что там большее количество различных боеприпасов, в том числе новых, которые появляются на вооружении и которые этот самолёт может применять. Это самое основное. И, конечно, сегодня все меряется изменением программного обеспечения. То есть оно позволяет выжимать из имеющихся запчастей самолета больше возможностей, чем было ранее»,- пояснил специалист.

По словам летчика, эти истребители в зоне спецоперации наращивают точность поражения целей.

«Сейчас все заточено на усовершенствование. Самолеты не летают в тыл противника, но истребители являются носителями различных видов вооружений. Кроме того, в задачи истребителей входит уничтожение самолетов и вертолетов противника», - добавил эксперт.

В «Ростехе» подчеркнули, что Су-57 на сегодняшний день является самым испытанным в реальных боевых условиях истребителем пятого поколения. С его борта могут применяться самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты.

Примечательно, что переданные в войска машины оснащены модернизированными бортовыми системами и комплексом вооружения, что делает их ещё более опасными для противника. Су-57 востребованы в войсках, поэтому авиазаводы не снижают темпы выпуска, а новые партии самолётов уже находятся в производстве.

Главный козырь российской машины, по словам военного эксперта Юрия Кнутова, - это малозаметность, подтвержденная реальными боевыми действиями, а не только полигонными испытаниями. На сегодняшний день истребители пятого поколения производят лишь три страны: США, Китай и Россия. Но именно Су-57 имеет уникальный боевой опыт.