Ленинский суд Екатеринбурга приговорил 50-летнего местного жителя к 14 годам колонии строгого режима по делу о двойном убийстве 32-летней давности, пишет tagilcity.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Преступление произошло в одной из квартир Екатерибурга в октябре 1994 года. Как установили специалисты, обвиняемый вместе с товарищем совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки и убили ее. Впоследствии они заманили в квартиру подругу погибшей, где расправились с ней тем же образом.

«Останки обоих детей сообщники вывезли в лесную зону на берегу Чусовского озера и попытались предать огню. Позднее их обнаружили, однако раскрыть жестокое злодеяние долгое время не удавалось. Прорыв стал возможен благодаря упорной и многолетней работе следователей, криминалистов и сотрудников полиции», — сказано в публикации.

В Югре погиб человек и еще трое пострадали в массовом ДТП

В городе Когалым в Югре произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей, передает muksun.fm.

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП погибла девушка 2001 года рождения. Она скончалась на месте до приезда врачей. При этом травмы получили три человека. Их госпитализировали. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Тюменской области вручили госнаграды участникам СВО

В Нижнетавдинском округе Тюменской области состоялась торжественная церемония вручения госнаград участникам спецоперации и родственникам погибших бойцов, пишет nashgorod.ru.

В частности, Петру Жирову вручили орден Мужества. После службы по призыву он подписал контракт с Минобороны и выполнял боевые задачи на харьковском направлении. Вместе с орденом ему также передали медаль участника СВО и удостоверение ветерана боевых действий.

Кроме того, как сообщили в информационном центре правительства региона, Алексей Говоров получил медаль Жукова, а Дмитрий Воронов — медаль участника СВО.

В Татарстане прекратят продажу вейпов с 1 марта

На заседании Госсовета Татарстана приняли закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них с 1 марта 2027 года, пишет inkazan.ru.

«Закон запрещает розничную торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для их заправки. При этом ограничения не затронут изделия с нагреваемым табаком и другую табачную продукцию, которая не относится к электронным системам доставки никотина», — говорится в публикации.

Документ направили на подписание главе республики Рустаму Минниханову. Предполагается, что ограничения начнут действовать с марта 2027 года и продлятся до 1 марта 2032 года.

В Ижевске продали одно из старейших зданий города

В Ижевске за 7,4 миллиона рублей продали объект культурного наследия федерального значения — особняк протоиерея Захария Лятушевича, пишет udm-info.ru со ссылкой на Минимущество Удмуртии.

«Торги начались с символического одного рубля, но заявленная цена продержалась лишь долю секунды. За особняк боролись пять претендентов. <...> Договор купли-продажи с новым владельцем Константином Николаевым заключат в течение 10-20 дней», — сказано в публикации.

Одноэтажный особняк построили в 1807 году для протоиерея Захария Лятушевича. В 1819-м он продал его казне, после чего здание стало называться «Казенным домом». В особняке в разное время располагались, в частности, квартиры заводских чиновников, заводская аптека, приемный покой, Штаб народной армии и Государственный банк.