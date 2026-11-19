48 часов ужаса и ожидания смерти. Так можно описать состояние Киева после получения информации от космической разведки НАТО о взлёте с российских аэродромов на Дальнем Востоке эскадрильи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, вооруженных ракетами особой мощности. В украинских социальных сетях и специальных мониторинговых каналах уже предупреждают, что российский удар, который будет нанесён в ближайшие двое суток, превзойдёт по силе и масштабности все ранее наносимые удары по Украине.

В списке целей на уничтожение военные объекты в Киеве, Львове, Одессе и Днепропетровске. Уже известно, что Зеленский, сбежавший заранее из Украины, в ближайшие дни возвращаться в страну не собирается. Украинцы будут сами будут отдуваться за клоуна, который тянет их за собой в могилу. Наш ответ. Взорваны агенты СБУ — возмездие за атаку Крымского моста началось Подробнее

Ракеты «Судного дня»

По мнению военных экспертов, перебазирование стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома в Восточном военном округе на военные базы за Полярным кругом говорят о том, что команда на нанесения удара возмездия по Украине за атаки Крымского моста уже получена. Ракеты подвешены к пилонам (прим. – специальный элемент на крыльях для крепления вооружения) под крыльями. Двигатели прогреты. Экипажи находятся в кабинах в ожидании приказа на взлёт.

Судя по боеприпасам, приготовленным для нанесения ударов по военным целям в главных городах Украины, врага ждёт страшное возмездие, с которым он ещё никогда не сталкивался. Военный эксперт Александр Ивановский отметил, что ракетами «судного дня» для Киева могут являться стратегические крылатые ракеты Х-101, которые используются в качестве штатных боеприпасов на бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160. Что за сверхдальние ракеты Х-101 были применены на Украине? Подробнее

«Сто первая» - убийственно точная

«Х-101, это довольно новый боеприпас, который пришёл на смену ещё советским ракетам Х-55. «Сто первая» была испытана в Сирии и показала свою эффективность и точность», - пояснил военный эксперт. По его словам, на Ту-95МС их может быть восемь штук. Ракеты размещаются на четырёх пилонах, по две ракеты на каждом.

«Боевая высота, на которой Х-101 движется к цели в основном 30-50 метров, то есть ракета летит над самой землей, огибая препятствия. На такой высоте засечь её радарами ПВО практически нереально. И это при том, что максимальная скорость ракеты под 1 тысячу километров в час, - объяснил Ивановский. – Что стоит уточнить, эти ракеты даже в ходе полёта могут менять маршрут, обходя опасные участки. Если говорить о боевом заряде, то он крайне широк. Если не брать во внимание модификацию Х-102 с ядерной боеголовкой, то у Х-101 есть, так называемая, тандемная БЧ (прим. – боевая часть) массой порядка 800 кг. Представляете какая это мощь?!»