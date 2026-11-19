Генеральная прокуратура Российской Федерации предупредила компанию Wikimedia Foundation, Inc. (владельца интернет-энциклопедии «Википедия») о том, что деятельность организации может быть признана нежелательной в России.

Как пояснили в надзорном ведомстве, это связано с тем, что специалисты выявили факты, которые подтверждают ведение целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки в России. Каких-либо подробностей по этому поводу генеральная прокуратура не привела.

Напомним, в прошлом году суд в Москве вынес решение о назначении штрафа компании Wikimedia Foundation, Inc. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения и обязали выплатить 6 миллионов рублей.