Временную поверенную в делах Финляндии в Москве Маарит Кейтанен вызвали в МИД РФ, ей заявили о решительном несогласии российской стороны с новыми ограничительными мерами в отношении ее граждан.

«19 ноября в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Финляндии в Москве М.Кейтанен», - говорится в сообщении в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что Москва заявила Хельскинки решительный протест в связи с недавним решением с финской стороны о введении дополнительных ограничений на въезд российских граждан, в том числе спортсменов.

В сообщении говорится, что РФ считает этот недружественный шаг Хельсинки откровенной и вопиющей дискриминацией по национальному признаку, которая противоречит принципам международного спортивного движения и фундаментальными нормам в области прав человека.

От финской стороны потребовали вернуться к деполитизированному подходу к вопросам участия граждан России в международных стартах.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила, что российские спортсмены не выступят на этапе серии Гран-при ISU в Финляндии из-за жёстких миграционных меры, введенных финским правительством 12 ноября. Они фактически закрыли въезд в страну для граждан РФ, включая спортсменов с нейтральным статусом. В ФФККР со ссылкой на ответ ISU заявили, что финские власти считают въезд россиян угрозой международным отношениям.