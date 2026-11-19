Вооруженные силы Украины могли атаковать Крымский мост со стороны моря в ночь на 19 ноября. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся атаке в третий раз за неделю. Движение поездов и автомобилей остановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении оценки причиненного атакой ущерба.

«ВСУ атакуют Крым и сейчас снова стали бить по Крымскому мосту. Всё это летит, конечно, со стороны моря в большей степени», — отметил Попов.

Такую же версию озвучивал военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, БПЛА не смогли бы пролететь со стороны Запорожской или Херсонской областей, так как сразу же были бы сбиты там ПВО.