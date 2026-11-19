ВКС России получили партию истребителей Су-57 с расширенными возможностями вооружения. Бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber, в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, в чем особенность новых истребителей и как их применяют в зоне СВО.

Напомним, Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты пятого поколения прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики министерства обороны РФ протестировали машины в различных рабочих режимах, после чего совершили перелет на аэродром базирования.

Уточняется, что самолет хорошо себя показал в рамках спецоперации, а новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекаются Су-57.

«Чем они отличаются от предыдущих версий? В первую очередь тем, что там большее количество различных боеприпасов, в том числе новых, которые появляются на вооружении и которые этот самолёт может применять. Это самое основное. И, конечно, сегодня все меряется изменением программного обеспечения. То есть оно позволяет выжимать из имеющихся запчастей самолета больше возможностей, чем было ранее»,- пояснил специалист.

По словам летчика, эти истребители в зоне спецоперации наращивают точность поражения целей.

«Сейчас все заточено на усовершенствование. Самолеты не летают в тыл противника, но истребители являются носителями различных видов вооружений. Кроме того, в задачи истребителей входит уничтожение самолетов и вертолетов противника», - добавил эксперт.

Ранее в США заявили о превосходстве российских истребителей Су-57 над F-16 ВСУ.