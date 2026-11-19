Россия обладает целым рядом различных видов вооружений для ответа киевскому режиму за атаки на Крымский мост, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, за последние дни Крымский мост подвергся сразу нескольким атакам со стороны ВСУ. В ночь на 19 ноября переправа через Керченский пролив подверглась удару уже в третий раз за неделю.

Движение по объекту после атаки перекрыли полностью. Пострадавших, по данным Минтранса РФ, нет. Специалисты оценивают ущерб.

На фоне этого президент России Владимир Путин заявил, что ответ РФ на атаку Киева против Крымского моста будет более болезненным. Он также подчеркнул, что Россия будет отвечать на эти удары.

«Оружия у нас достаточно, разные виды есть, начиная от “Орешника” и заканчивая беспилотниками “Герань”. Тут могут применяться и крылатые высокоточные ракеты, и баллистические ракеты “Искандер-М”, РМ-48У. То есть ассортимент достаточно большой. И самое главное, что эти ракеты уже доказали свою эффективность. На Украине сейчас обсуждают, что ответный удар может быть нанесен по Киевской ГЭС, который разрушит ее и тем самым оставит Киев без тепла и электричества. Но, я думаю, это больше украинское желание, чем наше», - пояснил Юрий Кнутов.

Ранее был раскрыт жесточайший ответ за Крымский мост.