Из-за плохих погодных условий в Рязанской области продолжаются задержки поездов дальнего следования. К вечеру 25 ноября в пути находились 23 состава, которые выбились из расписания, сообщила «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).

Еще 14 поездов прибыли в конечные пункты с опозданием, а 3 состава были введены в график.



Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам, отмечают в ФПК. Так, пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием.

О фактическом движении составов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00.

Кроме того, пассажиров информируют о всех изменениях с помощью СМС-сообщений.