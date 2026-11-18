В Индии 12 человек зашли в скоростной поезд, чтобы помочь родственникам устроиться в вагоне и попрощаться, но не успели выйти до его отправления, пишет Hindustan Times.

Поезд, направлявшийся из Варанаси в Нью-Дели, находился на станции всего четыре минуты. В это время 12 провожающих успели зайти в вагоны, автоматические двери закрылись и состав тронулся. До следующей станции ехать было довольно долго, поэтому люди стали просить сотрудников выпустить их. Железнодорожники связались с диспетчерской службой, там согласились сделать внеплановую остановку в городе Этава, куда состав прибыл через 1 час 20 минут после отправления, проехав 139 км. На платформе провожающих встретили полицейские, они отвели их в отделение транспортной полиции. В итоге за поездку без билета каждому из провожающих пришлось заплатить по 3000 рупий.

Отмечается, что согласно правилам, действующим на железной дороге, перед отправлением пассажиров всегда предупреждают о закрытии дверей. Если провожающий не успел покинуть вагон, с него могут потребовать стоимость проезда и дополнительно выписать штраф.