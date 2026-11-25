Трансграничный пассажирский поезд № 3/4, связывающий столицу КНР и Иркутск, в среду, 25 ноября, приступил к выполнению регулярных рейсов после шестилетней паузы.

Согласно информации онлайн-табло Китайских железных дорог, локомотив покинул пекинский вокзал ровно в 07:27 по местному времени (02:27 мск) и на начальном участке шел с опережением графика. На станцию Чжанцзякоу состав прибыл на девять минут раньше запланированного срока — в 10:46, а после восемнадцатиминутной технической стоянки продолжил движение по расписанию.

Как уточнили в пресс-службе РЖД, путь международного состава проходит через территорию Монголии с остановкой в Улан-Баторе.

Курсировать поезд будет один раз в семь дней: по средам он выезжает из Пекина, в четверг делает остановку в монгольской столице, а в пятницу в 14:55 по местному времени (09:55 мск) прибывает в Иркутск.

Первый обратный рейс из Приангарья запланирован на субботу, 28 ноября, в 06:58 по местному времени (01:58 мск) с прибытием в конечный пункт в понедельник в 14:35 (09:35 мск). В расписание включены остановки на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка.

Пассажиров перевозят в вагонах китайского производства: в состав включены купе, спальные вагоны повышенной комфортности, вагон-ресторан и вагоны-электростанции.

Приобрести проездные документы можно исключительно в железнодорожных кассах за 60 суток до даты отправления.

До 2020 года железнодорожное сообщение между Россией и Китаем по этому направлению обеспечивал прямой поезд Москва — Пекин, маршрут которого также пролегал через Улан-Батор и Иркутск. Движение составов было полностью остановлено в феврале 2020 года в связи с введением противоэпидемических ограничений из-за пандемии коронавируса. Переговоры о перезапуске маршрута в усеченном формате до Иркутска завершились договоренностью между РЖД и Китайскими железными дорогами осенью 2026 года.

Помимо пассажирских маршрутов, Москва и Пекин активно развивают грузовую железнодорожную инфраструктуру. В мае 2026 года стороны дали старт строительству второго пути на погранпереходе Забайкальск — Маньчжурия, где проходит свыше половины сухопутных грузов между странами.