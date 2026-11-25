Грузовые перевозки между Краснодарским краем и Крымом продолжаются в прежнем объеме, несмотря на временные ограничения движения по автомобильной части Крымского моста. Логистические схемы отработаны, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров.

«Грузовое сообщение сохранено в прежнем объеме, логистические схемы налажены», — ответил он на вопрос о ситуации с перевозками через Крымский мост.

Ядров также напомнил, что во вторник Минтранс опубликовал схемы организации движения между полуостровом и Краснодарским краем. При разработке маршрутов ведомство ориентировалось на удобство и безопасность перевозок.

Ранее, 19 ноября, после ночной атаки беспилотников временно приостанавливалось движение поездов по Крымскому мосту. Позднее в тот же день составы начали пропускать по одному пути. 21 ноября вице-премьер Андрей Никитин сообщил о полном восстановлении железнодорожного сообщения.

Во вторник Минтранс также подготовил инструкции для организации пассажирских перевозок на фоне временных ограничений на автомобильной части моста. Отдельно ведомство разъяснило порядок грузовой логистики между Краснодарским краем и Крымом.