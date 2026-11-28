Зампред российского правительства Марат Хуснуллин заявил о принятии всех необходимых решений по восстановлению Крымского моста, поврежденного в результате атак ВСУ в ноябре.

«Все проектные решения приняты. Определены сроки восстановления, ответственные, необходимые материалы», - сказал вице-премьер РФ на видео, опубликованном в его канале в мессенджере «Макс».

По словам Хуснуллина, работы по восстановлению моста идут полным ходом.

Напомним, в результате атак ВСУ в ноябре получили повреждения балка арочного пролета и сама арка Крымского моста. Сообщалось о рассмотрении двух вариантов восстановления поврежденных конструкций. В минувшее воскресенье вице-премьер РФ заявил, что определены этапы восстановления моста.