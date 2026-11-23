Под Купянском российские войска ликвидировали еще десятку наемников из 23-го отдельного штурмового полка «Руг» нацгвардии Украины. Среди уничтоженных — парочка граждан Панамы и восемь колумбийцев. При этом официально офицеры врага заявляют, что потерь среди их частей нет вовсе.

Накал боев только растет

«Иронично, что командир корпуса „Хартия“ бригадный генерал Оболенский заявил о полном отсутствии потерь с начала года. А где же сотни латиноамериканских наёмников, которые уже сгинули под Купянском? Европейцев среди наймитов становится всё меньше и меньше», — замечает военный аналитик Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале «Рамзай», говоря о ситуации в районе города.

По его данным, только в течение лета на Купянском направлении враг лишился не менее 185 головорезов, прибывших из-за рубежа. И это лишь те, чьи имена достоверно установлены и подтверждены.

«Оболенский может сколько угодно рассказывать про „ноль потерь“. Только на земле — воронки, тела и списки. А „Хартия“ продолжает закупать новых наёмников», — завершает он.

Меж тем сейчас ВС РФ закрепляются внутри Купянска на позициях в локомотивном депо «Купянск-Сортировочный». Это еще один пример наших свежих успехов, достигнутых внутри города. Кроме того, штурмовые части ВС РФ идут вперед в южной части города, в районе Заосколья. Там зона контроля наших сил расширилась еще на 1 км.

Примечательно, что в боях нашим частям противостоит крайне мотивированная пехота врага. Так, рассказывают бойцы ВС РФ в Telegram-канале «Северный ветер», после зачистки опорника, где оборону держали нацисты из 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»*, того самого, который успел оставить свой кровавый след на Донбассе еще во времена так называемого АТО, были обнаружены примечательные находки.

Среди трофеев — флаги с нацистской символикой, блокноты со свастиками и прочая идеологическая неонацистская атрибутика. А кроме этого — целая россыпь сильных психотропов для подавления усталости, страха и продолжения бодрствования.

«Очередное якобы „элитное“ подразделение противника на Купянском участке разбито, а его трофеи наглядно показывают, на чём именно держится боевой дух украинских националистов», — отмечают бойцы.

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Битва на нескольких участках

Сейчас, как рассказывают наши бойцы, бои в районе Купянска идут на нескольких основных фронтах. Так, на западе от города в течение недели ВС РФ выбили врага из Московки и Соболевки. За счет этого противник лишился ряда удобных путей для просачивания и заброски своих сил внутрь города.

Кроме того, в районе Купянска-Узлового ситуация полностью в руках ВС РФ. Контроль над этой частью агломерации, лежащей на правом берегу реки Оскол, позволяет нашим частям наладить логистику и, кроме того, форсировать саму реку для формирования обширного плацдарма в районе села Садовое.

«Выход на правый берег Оскола даёт нам возможность продвигаться вглубь Харьковской области и, конечно, снимать напряжение с купянского участка фронта, — рассказывал ранее военный эксперт Александр Ивановский. — Сейчас важно на этом плацдарме закрепиться, накопить сил, зачистить территорию, перерезать вражескую логистику и начать двигаться в западном направлении».

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Результатов у такого захода несколько. Во-первых, полагает эксперт, наши части смогут со временем начать двигаться с него в сторону Чугуева. А, во-вторых, для противника создается еще одна точка давления. И теперь перед его войсками стоит выбор — продолжать бесцельно бороться за город или по мере возрастания нашего давления на плацдарме и внутри городских кварталов начать отход.

Кроме того, на самом севере от города, на рубеже Малая Шапковка — Моначиновка вскоре может развиться еще один удар. Его задачей будет выход в тыл группировки ВСУ в районе Великого Бурлука. И если он удастся, то враг потеряет обширный выступ, на который долгое время была завязана его оборона.

*организация признана террористической и экстремистской и запрещена в РФ