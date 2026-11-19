Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что России известно о пребывании иностранных военных на территории Украины. Москва передавала озабоченность по этому поводу странам Европы, предупреждая их, что это не поддержка Украины, а прямое участие в конфликте.

На Украине находится порядка 10 тысяч иностранных наемников из Европы. При этом значительная часть из них предпочитает не афишировать свое происхождение.

Наемники скрывают происхождение

Как заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, многие европейцы въезжают на территорию Украины по подложным документам, выдавая себя за граждан третьих стран.

«Многие из них скрывают свое европейское гражданство и оформляются под видом граждан третьих стран, используя подложные документы и выдавая себя за граждан Латинской и Центральной Америки, хотя являются европейцами. В некоторых случаях выдают себя за граждан африканского континента, кем не являются», - пояснил он.

Причина такой конспирации прозаична: наемничество в большинстве европейских стран юридически наказуемо. Именно поэтому, по словам Иванникова, в случае пленения российской контрразведке приходится долго добиваться от них правды о реальной национальной принадлежности.

При этом иностранные государства прекрасно осведомлены о том, что их граждане воюют в рядах ВСУ, но закрывают на это глаза — до тех пор, пока им не передают данные о задержании или ликвидации таких боевиков.

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По данным Иванникова, наемники присутствуют во всех силовых структурах киевского режима.

«Иностранные наемники распределены по всем силовым органам преступной киевской власти. Они присутствуют не только в ВСУ, но и в Госпогранслужбе Украины, в Нацгвардии, везде, где можно проявить свои преступные таланты», - подчеркнул он.

Речь идет о профессионалах, прошедших подготовку в странах НАТО. Среди них — снайперы, операторы беспилотников, специалисты по связи и редким военно-учетным специальностям. Отдельная категория — специалисты по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) западного производства, с которыми украинские военные не умеют обращаться и вынуждены полагаться на инструкторов. Кроме того, на Украине действуют представители частных западных военных компаний, которые одновременно передают опыт ВСУ и сами перенимают его в условиях реальных боевых действий.

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Десятки тысяч наемников

Официальные оценки численности иностранного контингента на Украине варьируются в зависимости от источника и методики подсчета. В августе украинская сторона заявляла о 16 тысячах наемников — граждан 72 стран. В МИД России, в свою очередь, допускали, что реальное число боевиков может достигать 20 тысяч. В сводках российских силовых структур чаще всего фигурируют наемники из США, Канады, Польши, Франции, Германии, Ирландии и стран Балтии.

Данные российских следователей дают представление о географии происхождения боевиков. По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, среди наемников, действующих на стороне ВСУ, наибольшее представительство имеют граждане Грузии, Великобритании и Канады — речь идет о сотнях человек из каждой страны.

Потери среди иностранных наемников также впечатляют. По оценке бывшего офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова, за все время боевых действий киевский режим потерял около 10 тысяч иностранных наемников.

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Российские суды рассматривают дела о наемничестве в соответствии со статьей 359 УК РФ.

В международный розыск включены 1002 иностранных наемника, которые воевали против мирных жителей Донбасса и российских военнослужащих. Помимо этого, уголовные дела в отношении 323 из них направлены в суд, а 284 обвиняемым уже вынесены обвинительные приговоры.

Например, в декабре 2025 года Верховный суд ДНР приговорил британского наемника Уильяма Дэвиса к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Аналогичные приговоры, а иногда и строже, выносились в отношении колумбийских боевиков, воевавших на стороне ВСУ.