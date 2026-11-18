ВС РФ поражают центры обучения украинских военных с иностранными инструкторами, в том числе из Франции, эти объекты являются одной из главных целей для российской армии. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Наша армия поражает учебные центры, которые обучают ВСУ проведению террористических операций. Уже подтверждено, что в этих центрах большое количество иностранцев, особенно из Франции, которые приехали под видом подсобных рабочих и сейчас напрямую занимаются обучением ВСУ, управлением средствами для атак РФ», — сказал Липовой.

Он подчеркнул, что этим местам армия РФ уделяет особое внимание.

Французский эксперт в сфере авиации Сириль де Латтр ранее заявил, что на территории Украины могут находиться более 100 военнослужащих из Франции.

В ночь на 17 ноября был зафиксирован прилет баллистических ракет в Черкасской области, Харькове, Запорожье и Днепре, взрывы звучали также в Киеве, подорваны Южный и Северный мосты.

Минобороны РФ со своей стороны сообщило, что были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, включая «Фламинго», БПЛА большой и средней дальности, объекты транспортной инфраструктуры. Также под удар попали объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.