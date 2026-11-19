Иностранные наемники из Европы, присутствующие на Украине, служат не только на передовой, но и в различных спецслужбах страны. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что России известно о пребывании иностранных военных на территории Украины. Москва передавала озабоченность по этому поводу странам Европы, предупреждая их, что это не поддержка Украины, а прямое участие в конфликте.

«Иностранные наемники распределены по всем силовым органам преступной киевской власти. Они присутствуют не только в ВСУ, но и в Госпогранслужбе Украины, в Нацгвардии, везде, где можно проявить свои преступные таланты», — отметил Иванников.

Эксперт подчеркнул, что в большинстве своем из Европы прибывают профессиональные наемники, проходившие обучение в странах НАТО.

«Они используют свои навыки против российских сил. Это снайперы, операторы БПЛА, специалисты редких военно-учетных специальностей, специалисты по обеспечению связи. Также на Украине присутствуют специалисты систем РЭБ западного производства, в которых украинцы не разбираются и вынуждены пользоваться помощью инструкторов», — уточнил Иванников.

По его словам, на Украине присутствуют представители частных западных военных компаний, которые получают или, наоборот, передают имеющийся опыт участия в боевых действиях.

«Это боевики, которые служили в национальных армиях НАТО либо Латинской Америки. И сейчас передают свои знания ВСУ, а кто-то обучается дополнительно, так как происходит развитие военной техники, технологические моменты постоянно меняются», — подытожил Иванников.