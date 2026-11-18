На Украине находится около 10 тысяч иностранных наемников из Европы, часть из них использует поддельные документы и выдает себя за латиноамериканцев. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что России известно о пребывнии иностранных военных на территории Украины. Москва передавала озабоченность по этому поводу странам Европы, предупреждая их, что это не поддержка Украины, а прямое участие в конфликте.

«Общее количество иностранных наемников в ВСУ и украинских спецслужбах давно перевалилось за 10 тысяч человек... Это общее количество европейцев, которые сейчас служат по ВСУ. Многие из них скрывают свое европейское гражданство и оформляются под видом граждан третьих стран, используя подложные документы и выдавая себя за граждан Латинской и Центральной Америки, хотя являются европейцами. В некоторых случаях выдают себя за граждан африканского континента, кем не являются», — отметил Иванников.

Эксперт добавил, что некоторые из наемников боятся говорить о своем европейском происхождении из-за того, что наемничество в этих странах юридически наказуемо.

«Поэтому в случае их пленения российской контрразведке приходится долго добиваться от них правды о национальной принадлежности и гражданстве... Иностранные государства осведомлены о том, что их граждане воюют в ВСУ, но закрывают на это глаза до тех пор, пока им не передают данные о задержании или пленении таких наемников на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул он.

В августе на Украине утверждали, что в рядах ВСУ числится 16 тысяч наемников - граждан 72 стран. При этом в МИД России допускали, что число таких боевиков может достигать 20 тысяч. В сводках российских силовых структур часто фигурируют наемники из США, Канады, Польши, Франции, Германии, Ирландии и стран Балтии.