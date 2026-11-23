В ближайшие годы искусственный интеллект вряд ли поможет людям полностью победить онкологические заболевания, считает генеральный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Васант Нарасимхан.

Он объяснил, что современной науке понятны лишь примерно 5 процентов всех процессов, которые происходят в организме человека, и именно это становится препятствием для применения искусственного интеллекта в области медицины.

То есть возможности ИИ в медицине ограничены именно недостатком знаний у людей. Это отличается, к примеру, от ситуации в областях программирования или обработки естественного языка, где искусственный интеллект может работать с огромными объемами структурированной и достоверной информации.