Обнаружение кисты не означает, что пациенту требуется немедленная операция. В некоторых случаях врачи выбирают тактику активного наблюдения. Назначается контрольное УЗИ через определенный срок, после чего врачи принимают решение о дальнейшем лечении с учетом изменений образования. Об этом в своем Telegram-канале написал врач-онколог Владимир Ивашков.

По его словам, многие кисты яичников имеют функциональный характер и могут самостоятельно уменьшаться или исчезать в течение двух-трех менструальных циклов. Врач привел данные исследований, согласно которым большинство простых кист у наблюдавшихся пациенток не представляли онкологической опасности.

Ивашков пояснил, что операция не всегда оправданна. Она связана с рисками наркоза и образования спаек, а при удалении кисты яичника может быть затронута и здоровая ткань. Поэтому при доброкачественном образовании наблюдение иногда оказывается безопаснее хирургического вмешательства.

При этом врач призвал не откладывать обращение за медицинской помощью при резкой боли внизу живота, повышении температуры, тошноте или рвоте, а также при заметном увеличении кисты. Контрольные обследования важно проходить в назначенные сроки.

«Наблюдение работает, только когда его не пропускают!» — добавил Ивашков.

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