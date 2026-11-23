Стремительное развитие технологий и особенно искусственного интеллекта породило новую тревогу. На кого сегодня учиться, чтобы быть востребованным через 5-10 лет? Нейросети уже заменяют учителей, программистов, математиков, а что остается человеку?

Своим мнением на эту тему с aif.ru поделился проректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Штыхно.

Чтобы сориентироваться, какие профессии будут востребованы в будущем, через 5-10 лет, экономист предлагает разобраться в основных тенденциях изменения потребностей в профильных специалистах на отечественном рынка труда. Таких тенденций сегодня можно наблюдать несколько.

Программисты нужны, но не любые

Повышение спроса на специалистов инженерно-технического профиля. Спрос обусловлен развитием отечественного производства в отраслях передовых технологий, таких как искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные системы, биотехнологии и др. Но здесь надо тоже следить за динамикой. Если еще пару лет назад ожидалось, что потребности в программистах будут постоянно возрастать, то теперь многие их функции выполняет искусственный интеллект. Поэтому специалисты в области искусственного интеллекта, которые разрабатывают и внедряют ИИ-системы, а также специалисты, которые эксплуатируют ИИ-модели (промт-инженер и промпт-аналитик), строят для нейросетей чёткие «инструктажи», анализируют результаты работы ИИ, минимизируют его «галлюцинации» — это наиболее перспективные профессии будущего. Здесь же стоит отметить специалистов по кибербезопасности, которые защищают данные и цифровую инфраструктуру. В этом плане актуальность и востребованность специальности «Информационная безопасность» по мере роста цифровизации будет только возрастать. Профессия-динозавр? Зачем дети идут учиться на бухгалтеров в эпоху ИИ Подробнее

Робототехники и биотехнологи

Инженер по робототехнике также перспективная профессия.

Перспективная отрасль высоких технологий, которая бурно развивается во всем мире и в нашей стране, — биоэкономика. Биологические ресурсы, организмы и биотехнологии перерабатываются и используются для производства продуктов, энергии и материалов. Здесь можно назвать целый спектр перспективных профессии:

биотехнолог — разрабатывает биопрепараты, ферменты, продукты питания и биоматериалы;

инженер биопроцессов — проектирует производство с использованием микроорганизмов и клеточных культур;

биоинформатик — анализирует генетические и другие биологические данные;

разработчик биоразлагаемых материалов — создаёт упаковку и изделия из возобновляемого сырья;

специалист по циркулярной биоэкономике — ищет способы использовать отходы как сырьё для новых продуктов;

менеджер биотехнологических проектов — соединяет научные разработки, производство, регулирование и рынок.

Потребности в таких специалистах в производственной сфере, в сельском хозяйстве, в медицине, в науке будут только возрастать. Кадры для высоких технологий. Кого ищут компании на стыке профессий Подробнее

Менеджер «в цифре»

Второй тренд связан с ростом потребностей в работниках с междисциплинарными компетенциями. Именно на стыке отдельных профессий сегодня появляются новые. Особенно востребованы работники, владеющие на высоком уровне определенной специализацией и цифровыми компетенциями. Всегда будут нужны экономисты, финансисты, менеджеры, но теперь только те, кто владеет цифровыми технологиями, искусственным интеллектом, анализом больших данных. Поэтому, чтобы быть востребованным на рынке труда через несколько лет, следует присмотреться, например, к таким образовательным программам: «Аналитика больших данных в экономике», «Интеллектуальный анализ данных и поддержка принятия решений», «Data Scientists для экономики», «Машинное обучение и суперкомпьютерное моделирование в экономике», «Фудтех-инжиниринг» (пищевой инженер).

Финансист по-новому

Специалист по финансовым технологиям — финансовый инженер, который конструирует новые финансовые инструменты и продукты, анализирует финансовые рынки и тренды, ищет оптимальные источники финансирования для корпораций, разрабатывает инвестиционные стратегии, сочетающий знания финансовых и технологических инструментов, в ближайшие десятилетия будет востребован как никогда. Также будет стираться грань между технарями и гуманитариями. ИИ не страшен. Гейтс назвал 4 профессии, которые останутся вне зоны риска Подробнее

Дизайнер ИИ

Востребованным во многих сферах станет дизайнер взаимодействия человека с ИИ, который делает ИИ-инструменты понятными и удобными, формирует человекоориентированный контент и интерфейс, решает этические проблемы.

Экономисты-инженеры

Дальнейшее развитие платформенной экономики будет требовать специалистов в области ретейла, логистики, маркетинга, которые умеют не только работать со специализированным программным обеспечением, но и создавать и поддерживать необходимое программное обеспечение. Усилится специализация экономистов по отраслям и будут востребованы экономисты-инженеры, специалисты по коммерциализации новых технологий. «Корочки» больше не нужны? Какие профессии выбирают абитуриенты в 2026 году Подробнее

«Контролер за ИИ»

Третья тенденция — появление совсем новых профессий. Сегодня уже можно видеть очертания некоторых из них. Например:

агентный ИИ-инженер — создаёт ИИ-агентов, которые самостоятельно выполняют многоэтапные задачи;

аудитор ИИ — проверяет надёжность, безопасность и справедливость алгоритмов;

специалист по цифровой идентичности — помогает защищать личность и данные в цифровых сервисах и так далее.

Что нужно еще учитывать?

«Важная новая тенденция спроса на специалистов в связи с проникновением ИИ во многие профессиональные сферы — это снижение потребности в выпускниках вузов без опыта работы с начальными квалификациями, так как их замещает ИИ, — отмечает Дмитрий Штыхно. — Поэтому важно ориентироваться на те программы и на те вузы, которые позволяют во время учебы приобретать практический опыт, в том числе работы с ИИ, во время стажировок, практик, взаимодействия с работодателями».