Токсин колибактин, который вырабатывают отдельные штаммы кишечной палочки, может участвовать в развитии рака кишечника у молодых людей, считает эпидемиолог Оксфордского университета Карл Смит-Байрн, сообщает RuNews24.

В приведённом изданием исследовании характерные повреждения ДНК, связанные с действием токсина, у пациентов моложе 40 лет встречались более чем втрое чаще, чем у людей старше 70 лет. Учёные допускают, что воздействие могло происходить ещё в детстве, а последствия проявляться спустя десятилетия.

«При этом важно помнить, что большинство штаммов E.coli безвредны и являются естественной частью микрофлоры человека», — уточняется в публикации.

Профессор Университета Квинс в Белфасте Хелен Коулман назвала результаты важной зацепкой, подчеркнув, что окончательные выводы делать рано. Исследователям ещё предстоит выяснить, почему связанные с токсином повреждения возникают не у всех людей.