В конце ноября в Великобритании и Соединенных Штатах состоится премьера документального фильма принцессы Уэльской Кейт Миддлтон «Исцеление», в котором она рассказала о своей борьбе с раком, пишет People в материале, который перевел aif.ru.

По информации СМИ, в Великобритании фильм покажут на канале BBC 29 ноября. На следующий день состоится его премьера на канале NBC и Bravo в США.

В фильме Кейт Миддлтон совершает восхождение на самые высокие горы Шотландии, Англии и Уэльса в поддержку благотворительного фонда The Royal Marsden Cancer Charity и рассказывает о том, как онкодиагноз повлиял на ее жизнь.

«Рак действительно меняет тебя. Он меняет твое тело, меняет тебя физически. Но есть гораздо, гораздо более глубокий аспект того, что меняет в тебе онкологический диагноз», - сказала принцесса Уэльская в трейлере фильма.

Напомним, Кейт Миддлтон объявила о прохождении курса лечения от рака весной 2024 года. В начале 2025 года она сообщила о ремиссии. Позднее принцесса Уэльская рассказала о тяжелой реабилитации после борьбы с раком.