Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила в соцсети о том, что прилетела в Китай, где будет проходить лечение.

По ее словам, в больнице ей предоставили переводчика, так как никто не говорит по-английски. Как только она прибыла в клинику, то сдала анализы, а также ей сделали УЗИ.

«Меня ждал мой лечащий врач, профессор», — сообщила Лерчек на видео.

Напомним, у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии. На лечение в Китай она улетела одна, так как отец ее четвертого ребенка аргентинец Луис Сквиччиарини не смог отправиться в КНР из-за отсутствия загранпаспорта.

Об онкологическом заболевании Лерчек стало известно в феврале, когда она родила младшего ребенка. Осенью рак стал прогрессировать. На фоне этого президент Владимир Путин в ноябре подписал указ о помиловании Чекалиной, сняв с нее судимость и освободив от выплаты штрафа. Напомним, до этого суд признал Лерчек виновной в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам, назначил ей пять лет лишения свободы условно и штраф 763,5 миллиона рублей.