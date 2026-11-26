Правительство Финляндии продлило на два года закон о пограничной безопасности, на основании которого страна закрыла все сухопутные пограничные переходы с Россией. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Хельсинки закрыли границу с Россией в декабре 2023 года. Тогда эта мера называлась временной. Теперь ограничение продлили до 31 декабря 2028 года.

«С помощью закона о пограничной безопасности Финляндия подготовилась к тому, чтобы пограничные власти могли эффективно действовать в сфере организованного въезда», — сказала глава МВД страны Мари Рантанен.

Она заявила, что на восточной границе Финляндии остается высокой угроза организованного въезда: по словам Рантанен, это следует из информации от пограничной охраны и других органов безопасности.

Как считает глава МВД, закон поможет снизить давление на Финляндию и укрепить безопасность ее границ.

Напомним, в Финляндии ранее заявляли, что необходимость закрытия погранпереходов с Россией связана с якобы специально организованным массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.