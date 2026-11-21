Редакция крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat критически оценила итоги берлинского саммита так называемой «коалиции желающих», прошедшего 19–20 ноября. Как пишут обозреватели издания, статью которых перевел aif.ru, на фоне трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина именно европейские государства оказались в наиболее проигрышном положении.

По наблюдениям авторов публикации, руководители стран Евросоюза вели себя в столице Германии подобно растерянным детям, напряженно ожидающим, какие заявления сделает глава Белого дома и как Брюсселю придется справляться с их последствиями.

«Лидеры европейских стран сидели в Берлине словно за "детским столом", опасаясь того, что скажет Трамп, и гадая, как на этот раз придется разгребать последствия его действий», — говорится в редакционном материале Helsingin Sanomat.

Как подчеркивает издание, геополитическая уязвимость объединения вызвана не давлением извне, а внутренними факторами. Причину происходящего журналисты видят в «нежелании крупных и сильных стран брать на себя ответственность и принимать решения даже о том, кто будет представлять Европу».

Финские журналисты также поставили под сомнение реальную сплоченность внутри ЕС. По мнению редакции, согласие между европейскими столицами сохраняется ровно до тех пор, пока ситуация не требует принятия конкретных и самостоятельных решений.

Мероприятие в Берлине было посвящено координации действий между Вашингтоном и европейскими союзниками, а также обсуждению гарантий безопасности для Киева после завершения боевых действий. По итогам встречи участники выступили с призывом к Москве установить зимнее перемирие в энергетическом секторе и прекратить огонь в акватории Черного моря.

Оценивая итоги берлинских переговоров по урегулированию украинского конфликта, спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтону и странам «коалиции желающих» удалось сблизить свои позиции и добиться прогресса. Сам Дональд Трамп также принял участие в берлинском саммите, выйдя на связь с европейскими политиками по телефону. В ходе этого разговора глава Белого дома положительно отозвался о своей недавней трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

Ранее сообщалось, что в берлинской встрече 19 ноября приняли участие Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рюте, спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также делегации более 37 стран. Участники обсуждали ввод многонациональных сил и финансирование Киева, запросившего 115 млрд долларов в год. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил отмену санкций против РФ по мере урегулирования, а Дональд Трамп призвал Европу договориться с Москвой и прекратить спонсировать конфликт.