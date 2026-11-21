К атаке БПЛА на российское грузовое судно в Финском заливе, вероятно, причастна Украина. Такое мнение высказал директор по коммуникациям Сил обороны Финляндии полковник Аки-Маури Хухтинен.

«Вполне вероятно, что за всем этим стоит Украина», – цитирует финского военного телерадиокомпания Yle.

Он добавил, что неизвестно, почему судно подверглось нападению.

Напомним, российский сухогруз был атакован двумя беспилотниками в трех морских милях от границы России. Судно шло в Калининград. Эвакуация моряков не потребовалась.

Ситуация на борту находится под контролем. Экипаж проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту.

Ранее губернатор Беспрозванных исключил угрозу снабжения Калининграда из-за удара БПЛА по судну.