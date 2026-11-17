Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила, что отечественные спортсмены не смогут выступить на этапе серии Гран-при ISU в Финляндии. Причиной стали жесткие миграционные меры, введенные финским правительством 12 ноября, которые фактически закрывают въезд для граждан РФ, включая атлетов с нейтральным статусом.

Турнир Finlandia Trophy должен был пройти в столице Финляндии с 20 по 22 ноября. В заявку российской сборной входили сильнейшие спортивные пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, а также одиночник Евгений Семененко. Однако, как пояснили в ФФККР со ссылкой на ответ ISU, финские власти рассматривают въезд россиян как угрозу международным отношениям и не делают исключений даже для участников соревнований, следующих по шенгенским визам.

В связи с приближением даты старта Международный союз конькобежцев уже начал процедуру приглашения запасных участников на замену российской команде.

В ФФККР выразили глубокое разочарование решением Хельсинки, назвав его политизированным. В федерации подчеркнули, что спортсмены оказались заложниками неправомерных политических решений, и заявили о намерении продолжать диалог с ISU для обеспечения участия россиян в будущих турнирах. Также в ФФККР отметили, что подобные действия противоречат принципам Олимпийской хартии и конституции ISU.