Абсурдом является причина, озвученная Еврокомиссией при введении запрета на выдачу виз спортсменам, выступающим с российской национальной символикой, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

24 ноября еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф на пленарном заседании Европарламента по санкциям против России сообщил, что обновленные визовые рекомендации ЕК включают в себя отказ в выдаче виз этим атлетам.

По словам Мемы, чиновник попытался оправдать решение Брюсселя утверждением, что Россия якобы использует спорт как инструмент пропаганды.

«Полнейший абсурд! Это те же самые люди, которые считают "Машу и Медведя" [мультфильм] угрозой национальной безопасности», — написал политик на своей странице в социальной сети X*.

Напомним, 20 ноября стало известно, что миграционная служба Швеции отказалась выдавать шенгенские визы российским спортсменам, планирующим участвовать в соревнованиях в королевстве. Решение последовало за заявлением страны о подготовке ограничений на въезд граждан РФ, включая профессиональных атлетов.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.