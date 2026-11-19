Россиянам, которые хотят продлить новогодние каникулы и не потерять при этом в деньгах, следует брать их в декабре, сказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Оптимально брать отдых в декабре. Если сотрудник оформит отпуск в январе, то у него уменьшится размер оплаты труда за январь суммарно», — сказала она в интервью «360».

Эксперт пояснила, что в январе всего 15 рабочих дней, и каждый из них стоит дорого. Так, при зарплате 100 тыс. руб. рабочий день в январе обойдется в 6666 руб. При этом в декабре рабочих дней 22, и каждый из них стоит около 4500 руб.

Таким образом, если взять дополнительные отгулы, например, с 28 по 30 декабря, то сотрудник потеряет 13 600 руб., а если в январе, например, с 11-го по 13-е — 20 000 руб., пояснила Яковлева.

Ранее сообщалось, что в преддверии 2027 года практика выплат новогодних премий в российских компаниях меняется. Одним из таких изменений станет двухэтапная схема премирования, которая позволит, по желанию работодателя, выплачивать премию частями.