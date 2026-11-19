Праздничная зима уже мчится в столицу на всех парах. В конце ноября — начале декабря в столице откроется большинство новогодних локаций, дарящих радостное настроение гуляющим. Что уже известно о новогодних местах — читайте в материале aif.ru.

Настроение главной площади страны

28 ноября первых гостей примет самое центральное и самое нарядное новогоднее пространство столицы: ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка. Его оформят в традиционно русском стиле, а рядом можно будет попробовать угощения на любой вкус: от блинов с разными начинками до курников и осетинских пирогов. Каждую субботу на льду будут проводиться мастер-классы по хоккею, а в воскресенье — по фигурному катанию. Уже скоро здесь появится и главная ель России.

Где: Красная площадь

Красная площадь Когда: торжественное открытие 28 ноября, с 29 ноября в обычном режиме

ГУМ-ярмарка. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

ВДНХ — тысячи квадратных метров радости

Вторая не менее грандиозная зимняя площадка, которая уже наполнена новогодними инсталляциями, — это ВДНХ. Здесь уже можно делать фото на память в праздничном стиле, и совсем скоро откроется самый большой каток страны. Официальный его запуск состоится 27 ноября. В ожидании холодов на ВДНХ обновили «Согревающий маршрут». Теперь в нем 34 интересных остановки, которые не дадут замерзнуть даже в лютую стужу.

Где: ВДНХ

ВДНХ Когда: открытие катка 27 ноября, часть новогодних инсталляций уже установлена

ВДНХ. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Раньше всех — досуг на Северном речном вокзале

20 ноября зимний сезон открывается на Северном речном вокзале Москвы. Место становится одним из первых в столице, где уже царит новогодняя атмосфера. Местный каток будет залит на площади более девяти тысяч квадратных метров на фоне красочной новогодней ели. К услугам гостей — теплые раздевалки, пункт проката и мастерская по заточке коньков. Маленьким посетителям будут помогать полюбившиеся персонажи столичного транспорта — Метроша, Электробусик и Речкин.

Где: Северный речной вокзал

Северный речной вокзал Когда: с 20 ноября

Северный речной вокзал. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Новый год в музее-заповеднике «Коломенское»

Одна из новых локаций, ставшая популярной в прошлом сезоне, расположена в музее-заповеднике «Коломенское». Год назад здесь открылся огромный каток, протянувшийся по всей Царской набережной почти на два километра. Маршрут ледового покрытия идет вдоль Москвы-реки, а над головой — яркие гирлянды из миллионов огней. Подсветка устроена так, что в темное время суток создается эффект скольжения сквозь открытый космос. Пространство украшено яркими инсталляциями, а в воздухе витает аромат пряного чая. Открытие катка на Царской набережной запланировано на 27 ноября.

Где: музей-заповедник «Коломенское»

музей-заповедник «Коломенское» Когда: с 27 ноября

Музей-заповедник «Коломенское». Фото: АиФ/ Лизавета Андреева

Интересно для детей — усадьбы Деда Мороза

Каждый год в парках Москвы открываются усадьбы Деда Мороза, где царит настоящее волшебство. На площадках регулярно проходят интерактивы с главными персонажами Нового года, танцы, песни, театральные представления и хороводы вокруг ели. В этом году усадьбы расположатся в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», ландшафтном парке «Митино», Городской ферме ВДНХ и парке Олимпийской деревни, кинопарке «Москино» и Измайловском парке.

Главному зимнему волшебнику вновь можно будет отправить письмо. Почта Деда Мороза также расположилась в парке «Кузьминки», парке имени Ю. М. Лужкова, музее-усадьбе «Люблино», парках 50-летия Октября, «Сокольники», Таганском, саду «Эрмитаж», усадьбе Воронцово, парке Горького.

Где: парки Москвы

парки Москвы Когда: с 23 ноября

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

XII фестиваль «Ледовая Москва» — скульптуры и театрализованные представления

30 декабря на Поклонной горе откроется Школа волшебства изо льда. В этом году тематикой фестиваля «Ледовая Москва» станет магический Хогвартс из вселенной «Гарри Поттера». На пространстве в 10 тысяч квадратных метров покажут удивительные фигуры изо льда, проведут интерактивы и представления. А на главной сцене по традиции выступят звезды отечественной эстрады.

Где: Поклонная гора

Поклонная гора Когда: с 30 декабря по 10 января