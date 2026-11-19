До Нового года еще больше месяца, но атмосфера праздника уже постепенно окутывает столицу. Скоро в московских парках появятся нарядные почтовые ящики, куда каждый — и верящий в скорое чудо малыш, и вполне серьезный взрослый — сможет опустить заветный конверт с мечтами и надеждами. Рассказываем, где искать волшебную почту и как гарантированно получить ответ от главного зимнего сказочника.

От снеговиков-почтовиков до заветного ответа

Праздничная почта откроется в рамках проекта «Зима в Москве» 23 ноября и будет принимать послания ровно до 27 декабря включительно. Отправить весточку можно совершенно бесплатно. Яркие ящики разместят в самых оживленных точках прогулочных зон: у главных входов, на центральных аллеях, а также возле парковых павильонов и административных зданий.

Забирать письма и доставлять их по назначению приглашены специальные снеговики-почтовики, они будут регулярно объезжать парки и отвозить корреспонденцию в Московскую усадьбу Деда Мороза. В резиденции каждое послание бережно прочитают и обязательно подготовят ответ, но для этого отправителю письма нужно соблюсти одно важное правило — четко указать на конверте свой полный обратный адрес и почтовый индекс.

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Где искать волшебные ящики

В этом сезоне почтовые точки распределили по двенадцати локациям в разных округах, поэтому отправить письмо можно по пути с работы или во время выходного променада. Тем, кто гуляет в самом сердце столицы, стоит заглянуть в легендарный Парк Горького, уютный сад «Эрмитаж» или Таганский парк.

Любителям долгих зимних маршрутов и старинной архитектуры идеально подойдут исторические усадьбы. Ящики появятся в усадьбе Воронцово и музее-усадьбе «Люблино», а также под сенью вековых деревьев «Сокольников» и парка «Кузьминки». Главный же почтовый пункт откроется прямо на территории Московской усадьбы Деда Мороза — именно туда стекаются все столичные желания.

Не забыли и про отдаленные районы, чтобы их жителям не пришлось ехать через весь город ради одного конверта. Передать весточку зимнему волшебнику можно будет в парке 50-летия Октября на западе Москвы, в парке имени Ю. М. Лужкова на юге, а также в филиалах усадьбы, которые работают в Измайловском парке и ландшафтном парке «Митино».

В этом сезоне почтовые точки распределили по двенадцати локациям в разных округах. Фото: АГН Москва

Десятки тысяч желаний

Традиция писать Морозу Ивановичу живет в городе уже девятый год и с каждым сезоном привлекает все больше горожан. Письма отправляют не только дети, но и взрослые. Одни по старинке просят о конкретном подарке, а другие просто делятся сокровенными мыслями и планами на будущее.

Как отметил глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, интерес к этой зимней сказке остается огромным: «За восемь сезонов в Московскую усадьбу Деда Мороза пришло множество писем: только в прошлом году до усадьбы добралось около 50 тысяч. Чаще всего отправителями становились дети дошкольного и младшего школьного возраста. В этом году мы установим в 12 парках 12 почтовых ящиков, через которые взрослые и дети могут направить послания новогоднему волшебнику».

Альтернатива для домоседов

Если добраться до паркового ящика во время прогулки не получается, связаться с волшебником можно и другими способами. На сайте Московской усадьбы Деда Мороза работает специальная онлайн-форма для электронных писем. А ценителям классических традиций остается вариант отправить бумажный конверт любого формата обычной городской почтой на адрес резиденции: Москва, Кузьминский лес, Московская усадьба Деда Мороза (индекс — 109472).