Выбор между традиционным меню и разумным бюджетом перед Новым годом становится все сложнее: к концу 2026-го цены в магазинах заметно выросли, а привычные продукты уже не стоят так дешево, как всего год назад. Aif.ru проанализировал свежую статистику, сравнил стоимость наборов продуктов и подсчитал, какой праздничный салат в этом сезоне ударит по кошельку россиян меньше всего.

Оливье по акции: самый дешевый вариант

Среди традиционных праздничных блюд самым дешевым вариантом при удачной закупке оказался классический «Оливье» с вареной колбасой. Если учитывать и цены по предновогодним акциям, и недорогие аналоги продуктов, его можно приготовить примерно за 138 рублей на четыре порции. В эту сумму входят: колбаса (около 75 ₽ за 200 г), маринованные огурцы (25,9 ₽), зеленый горошек (18,9 ₽), майонез (16,6 ₽), яйца (16,3 ₽), а также картофель, морковь и лук, которые обходятся менее чем в 13 ₽ вместе.

Однако эта оценка минимальная — характерна она для магазинов с акциями и товаров собственных торговых марок. Любопытно, что при такой закупке один только майонез и консервы (горошек и огурцы) обходятся в 61,4 рубля, а это почти половина от всей стоимости блюда, тогда как овощи и корнеплоды составляют меньше 10% бюджета.

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Подсчет без скидок: «шуба» выходит вперед

Если же ориентироваться на среднерыночные цены без скидок, тут ситуация существенно меняется. Если хозяйка решит использовать более дорогое мясо — свинину или говядину — вместо вареной колбасы, а продукты выберет уже без учета скидок и сезонных акций на товары, «Оливье» может обойтись уже в 620-650 рублей на четыре порции. В этом случае самым бюджетным традиционным салатом становится «Селедка под шубой» — ее стоимость по медианным ценам составит около 234 рублей.

А вот излюбленный новогодний салат «Мимоза» выходит в диапазоне 258,6–295 рублей, а крабовый салат с пекинской капустой или рисом — примерно в 279 рублей. Поэтому, если рассчитывать стоимость блюда по обычным магазинным ценам, «Селедка под шубой» может оказаться почти вдвое дешевле «Оливье» с колбасой, но и альтернативы ей, тем не менее, есть.

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Состав решает: сэкономить на овощах ради дорогой колбасы

Причина такой разницы в итоговом чеке кроется в составе и пропорциях блюд. В «Селедке под шубой» единственным дорогим ингредиентом является сама сельдь — сейчас ее цена в среднем составляет 117 рублей за 350 граммов. Остальные ингредиенты — свекла (19 ₽ за 350 г), морковь (17 ₽ за 200 г), картофель (37 ₽ за 400 г), лук (19 ₽ за 100 г) и яйца (39 ₽ за 2 шт.) — относятся к категории самых доступных продуктов на рынке. Майонез именно в этом салате также обходится дешевле, чем в «Оливье», потому что его требуется меньше для промазывания слоев — около 69 рублей за 300 граммов.

В «Оливье» же значительная часть бюджета уходит на вареную колбасу (около 300 г), а также на маринованные огурцы и зеленый горошек — в пересчете на граммы эти продукты сейчас стоят намного дороже свежих овощей.

«Мимоза» и крабовый салат стоят в середине рейтинга: в «Мимозе» основную цену формируют рыбные консервы, а в крабовом — крабовые палочки (около 140 ₽ за 400 г) и консервированная кукуруза (49 ₽).

При этом, если заменить вареную колбасу на отварное куриное филе в «Оливье», средняя стоимость салата снизится: вариант с курицей обойдется хозяйкам в 458 рублей против 610 рублей за средний вариант с колбасой без учета скидок. Если же все же остановить выбор на «Мимозе» с качественными консервами — сайрой или горбушей — он войдет в один ценовой сегмент с классическим «Оливье».

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Салат-лидер: что готовить, чтобы сэкономить на новогоднем столе

Выбор самого выгодного салата напрямую зависит от желания и предпочтений хозяйки. Если успеть закупиться заранее по акциям и выбирать недорогие продукты под брендами торговых сетей, в списке самых дешевых салатов лидирует «Оливье» — его можно приготовить менее чем за 150 рублей на семью из четырех человек. Если же собирать продуктовую корзину в последний момент по обычным ценам, самым разумным выбором для кошелька станет «Селедка под шубой» стоимостью примерно в 234 рубля.

Важно учитывать и то, что при готовке на небольшую семью до 30% стоимости ингредиентов часто просто не попадают в салат, поэтому реальные траты на кассе всегда оказываются выше расчетной себестоимости порции. В любом случае стоит сравнить цены в нескольких магазинах и при необходимости заменить дорогие ингредиенты на более доступные по вашему бюджету.