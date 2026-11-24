Состояние сооснователя и генерального директора корпорации Nvidia Дженсена Хуанга уменьшилось более чем на $10 млрд в ходе утренней торговой сессии 24 ноября. Согласно обновленным данным счетчика миллиардеров журнала Forbes, падение котировок производителя чипов на 8% к 10:50 по времени Восточного побережья США опустило предпринимателя с 13-й на 14-ю позицию в мировом рейтинге богатейших людей.

По оценке издания, капитал Хуанга снизился до $133,1 млрд, в результате чего он уступил строчку в списке наследнице розничной империи Walmart Элис Уолтон.

Нынешний откат бумаг Nvidia совпал с общей коррекцией в секторе искусственного интеллекта после резкого скачка днем ранее. Накануне, 23 ноября, на новостях о возвращении 63-летнего основателя к управлению корпорацией акции выросли на 31,5%, а состояние Хуанга за один день прибавило 30% (около $34 млрд) и на закрытии торгов достигло $143,8 млрд, подняв его с 18-го сразу на 13-е место.

Как сообщал Forbes 23 ноября, ранее Хуанга отстранили от руководства на фоне громкого скандала вокруг его внебрачных связей — ситуация переросла в вопрос национальной безопасности США после того, как одну из его предполагаемых избранниц заподозрили в связях с китайской разведкой. Вернуть руководителя совет директоров решился только после того, как получил от высокопоставленных представителей американской администрации заверения в отсутствии утечки гостайны, а президент США Дональд Трамп 23 ноября в эфире телеканала CNBC подтвердил, что лично убедил правление пойти на этот шаг. Тем не менее, инвесторы сохраняют осторожность из-за продолжающегося внутреннего аудита компании и предстоящего на следующей неделе выступления Хуанга на закрытых слушаниях в Конгрессе США.

Хуанг вернулся в кресло руководителя спустя 11 дней после отставки. Однако перед возвращением бизнесмен провел откровенный разговор с правлением корпорации. В ходе встречи он признался, что его внебрачные связи не ограничивались тремя эпизодами, о которых ранее писали СМИ, и подтвердил наличие как минимум четырех романов, причем в двух случаях речь шла о сотрудницах самой Nvidia.